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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 12:17 BJT

〔台湾人事〕行政院宣布前财政部次长张盛和接任财政部长职务

路透台北5月31日电---继原财政部长刘忆如请辞案周三晚间获批后,台湾行政院周四宣布,由前财政部次长张盛和接任财政部长,相关人事作业正呈请总统核示中.

根据行政院发布的新闻稿,张盛和在财政部工作30余年,担任过赋税署署长、财政部常务次长及政务次长.今年2月6日退休后任教于开南大学企业管理系专任副教授及台湾大学会计研究所兼任副教授，对租税理论及实务均有研究.

原财长刘忆如于周二中午闪电请辞,声明稿中指国民党立院党团版本与财政部原规划之证所税版本差异甚大,在政策理念上无法认同.(完)

--记者 林妙容/董永年;审校 杨淑祯

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