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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 13:17 BJT

〔日本能源〕日本4月伊朗原油进口较上年同期减少26.1%--经济产业省

路透东京5月31日电---经济产业省周四公布的数据显示,日本4月自伊朗进口的原油较上年同期减少26.1%至每日189,137桶.

财务省周三发布自伊朗进口的结关后数据,但石油产业把经济产业省的数据视为指标数据,因为其追踪的是油轮实际的进口情况.

财务省的数据显示,4月结关后自伊朗进口的原油较上年同期锐减65.5%,至每日118,450桶.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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