〔日本能源〕日本4月伊朗原油进口较上年同期减少26.1%--经济产业省

路透东京5月31日电---经济产业省周四公布的数据显示,日本4月自伊朗进口的原油较上年同期减少26.1%至每日189,137桶.

财务省周三发布自伊朗进口的结关后数据,但石油产业把经济产业省的数据视为指标数据,因为其追踪的是油轮实际的进口情况.