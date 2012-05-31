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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 14:25 BJT

〔韩国汇市〕韩元5月下跌4.3%,为2011年9月来最大单月跌幅

路透首尔5月31日电---韩元兑美元KRW=本月累计下跌4.3%,为2011年9月来最大单月跌幅,期间围绕欧元区前景的不确定性重燃.

韩元兑美元KRW=KFTC周四本地市场收盘报1,180.3,而4月30日本地收盘报1,130.0.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

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