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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 14:41 BJT

〔英国经济〕央行副总裁称部分英国企业无法转嫁走高的成本--报导

路透伦敦5月31日电---Eastern Daily Press周四刊登采访英国央行副总裁宾恩的报导显示,部分区域英国企业称,尽管成本上升但仍无法推动价格上涨.(完)

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