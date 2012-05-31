〔欧洲金融〕西班牙需首先告诉欧盟Bankia重整计划内容--欧盟发言人

路透马德里5月31日电---欧盟执委会发言人Amadeu Altafaj周四称,西班牙必须向欧盟执委会告知其有关Bankia银行(BKIA.MC)资本重整的计划.

"首先我们需要西班牙政府告诉我们Bankia的重整计划,政府正考虑哪些方案."他说道,"这样我们将研究这些计划,看看是否符合公共抒困的要求."(完)