〔欧洲金融〕西班牙需首先告诉欧盟Bankia重整计划内容--欧盟发言人

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透马德里5月31日电---欧盟执委会发言人Amadeu Altafaj周四称,西班牙必须向欧盟执委会告知其有关Bankia银行(BKIA.MC)资本重整的计划.
"首先我们需要西班牙政府告诉我们Bankia的重整计划,政府正考虑哪些方案."他说道,"这样我们将研究这些计划,看看是否符合公共抒困的要求."(完)
--编译 程琳;审校 王洋
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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