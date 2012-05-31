〔台湾央行〕共发行355亿台币存单,发行余额增加235亿

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透台北5月31日电---台湾央行周四公布,今日共发行355亿台币存单,相较存单到期金额120亿,存单发行余额增加235亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 303.0
91天期 0.93 47.0
182天期 1.05 5.0
央行上日共发行2,554亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,789.7亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为153亿台币;累计超额准备为2,404亿台币,加计前期1%的超额准备为3,176亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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