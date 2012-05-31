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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 15:04 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元触及两年新低

0645GMT---欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.2390美元,此前曾一度跌至1.2358的将近两年新低.

美元指数.DXY报82.899,该指数曾触及20个月高位83.110,月线有望收在100个月移动均线切入位81.824的上方.

欧元走势仍脆弱.跌势可能加深,可能录得8年来最大月度跌幅.亚洲国家央行在伦敦市场盘初卖出欧元.(完)

--编译 李婷仪;审校 王冠中

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