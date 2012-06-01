〔台湾数据〕5月制造业PMI创四个月新低,景气改善幅度更放缓--汇丰

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透台北6月1日电---以下为汇丰台湾5月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年5月 2012年4月
50.5 51.2
主要调查结果:
* 5月PMI值为50.5,整体景气状况已连续四个月有所改善.不过,指数更趋接近50.0临界值,显示成长速度愈加迟缓.
* 5月新接业务量连续第四个月保持成长.不过.如同生产增幅.新订单的成长率亦属温和,为四个月以来最缓.制造商表示,海内外需求有所改善.另一方面,也有厂商表示月内新业务减少,原因与全球及本地经济放缓有关.
* 5月份聘雇规模微降,制造商因应产出成长趋缓而暂缓增加产能.就业减幅虽然不大,但持续五个月的就业成长趋势就此中断.有迹象显示,当前产能与产出及需求大致持平,积压工作虽持续增加,但增幅温和,为四个月以来最小.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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