〔台湾数据〕5月制造业PMI创四个月新低,景气改善幅度更放缓--汇丰

路透台北6月1日电---以下为汇丰台湾5月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2012年5月 2012年4月

50.5 51.2

主要调查结果:

* 5月PMI值为50.5,整体景气状况已连续四个月有所改善.不过,指数更趋接近50.0临界值,显示成长速度愈加迟缓.

* 5月新接业务量连续第四个月保持成长.不过.如同生产增幅.新订单的成长率亦属温和,为四个月以来最缓.制造商表示,海内外需求有所改善.另一方面,也有厂商表示月内新业务减少,原因与全球及本地经济放缓有关.

* 5月份聘雇规模微降,制造商因应产出成长趋缓而暂缓增加产能.就业减幅虽然不大,但持续五个月的就业成长趋势就此中断.有迹象显示,当前产能与产出及需求大致持平,积压工作虽持续增加,但增幅温和,为四个月以来最小.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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