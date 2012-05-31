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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 15:20 BJT

〔日圆汇率〕密切关注日圆汇率走势--日央行总裁

路透东京5月31日电---日本央行总裁白川方明周四称:

* 日央行不会单以资产价格为目标来引导政策

* 日央行在引导政策时将把资产价格波动对经济的影响纳入考量

* 市场波动因素很多,不仅受货币政策决定影响

* 日圆大涨损及企业获利、信心,因此对经济不利

* 在欧债问题下投资人冒险意愿下滑,成为当前汇率波动主因(完)

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