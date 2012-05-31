〔台湾债市〕101/1殖利率收创三个月新低,欧债隐忧引发避险需求高涨

路透台北5月31日电---台湾债市殖利率周四全面收低,其中五年期公债101/1殖利率创三个月来新低.欧债忧虑再起令避险需求高涨,美债10年期指标债殖利率再测60年低位,台债亦同步反应.

101/1A01101=TWO殖利率收在0.9400%,是2月24日以来低位,当日收在0.9350%;而10年期101/5A01105=TWO殖利率也创该期券自2月14日发行以来的新低位.

市场人士指出,由于担忧西班牙银行业问题扩散,对欧债情势普遍看法悲观,资金利用转趋保守,纷纷转进债市及美元商品避险,料台债殖利率将测试低点.

"短线美债是个关键."一证券业债券部主管说.

对于五年期公债101/1殖利率今日失守0.95%,他表示,市场对欧债的担忧再起,风险胃纳降低令美债10年期指标债殖利率创下新低位,加上台股现在又面临7,100点保卫战,近期整体环境令台债殖利率有机会探低.

票券交易员认为,台债殖利率已处低档,但若要再下去仍卡在短率撑着,短线多方将先看五年期101/1期殖利率能不能测试今年低点0.9266%.

美国指标公债收益率周三跌至至少60年来最低,因投资人纷纷涌向避险资产,以应对不断加剧的欧洲金融危机.市场担忧受困的西班牙银行业问题扩散,希腊未明朗的政治局势令人惴惴不安,及投资人忧虑不断攀升的意大利借贷成本,协力使风险厌恶情绪在逾两年来打压金融市场的金融危机的最新阶段抬头.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -2.35 0.9400 0.9365-0.9505 321.5

10 101/5A01105=TWO -2.90 1.2010 *1.2010-1.2110 15.0

10 101/乙二A01202=TWO -2.45 1.2400 *1.2400-1.2485 25.5

20 101/2A01102=TWO -1.50 1.6750 *1.6660-1.6750 3.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

10年期指标债增额发行券101/5R将于下周进行公开发行前交易(when-issued),目前指标券101/5一反常态,交易热络,且殖利率收在交易以来低位.

"由于预期10年期新券when-issued交易利率将走低,手脚比较快的就会先去拿."寿险商交易主管说.

他分析,目前市场对欧债问题看法非常悲观,包括美债、台债将也数度测试低点,加上美债10年期指标债殖利率已来到1.6%左右,距离台债10年期指标债殖利率的1.2%只有40-50个基点的利差,料资金会倾向留在台湾,将有更多资金转进台债.

然而在短券方面,证券交易员认为,现阶段五年期公债殖利率已处在相对低档,除非美债殖利率进一步破底,不然五年期101/1殖利率0.94%可望成为短底.

他并指出,美国周五仍有非农就业数据公布,料在不确定因素下,美债殖利率走势仍有变数.

路透对分析师的调查显示,美国5月雇主料新增15万个职位,4月时的新增岗位只有寥寥11.5万,为六个月来最少.这将带动非农就业岗位增幅接近过去三个月月均17.6万的水准.[ID:nSB1576280]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 1.6750

10 101/5 A01105=TWO 1.2010

5 101/1 A01101=TWO 0.9400

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)