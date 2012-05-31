〔台湾汇市〕台币兑美元续创四个半月收盘低位,因西班牙情势恶化

路透台北5月31日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌9.8分,因西班牙举债成本飙升引发市场恐慌,风险货币进一步扩大跌势,场上见外资持续汇出并拖累台币走势,终场续创近四个半月以来低位.

汇银人士表示,受欧元及亚币疲弱走势拖累,出口商虽有月底实质抛汇需求,仍不敌外资汇出强劲力道,台币盘初便迅速穿破29.8元关卡;中午过后,台股由黑翻红以及欧元反弹,部分外商银行获利了结转为抛汇,促台币稍稍收敛跌幅.

另外,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币短期换汇点也因获利了结回到平盘附近.

"美元作多的基本步调没问题,先看数据好不好."一位本地银行交易人士表示.

交易商指出,由于这两日已消化不少出口商的美元卖盘,且在台币贬势确立后,预料出口商月初将惜售美元,未来台币走跌可能加速,不过仍有待国际情势的配合,市场关注明日美国非农就业及中国官方制造业采购经理人指数(PMI)公布.

市场人士表示,欧债危机持续恶化,欧元连续跌破关键价位,美元兑一篮子货币持续走升,若美国非农就业数据疲弱,可能引发货币宽松预期促美元回落修正,先看稍晚公布的美国民间就业人数(ADP),如数据不佳台币明日先回测29.8元.

不过,他们也强调,台币往30元关卡靠拢的大方向并无改变,将持续关注台股及其他亚币走势.

台币今日收在29.860元,前次收盘低位出现在1月20日,报29.990元.

台湾股市.TWII收盘上涨0.55%,至7,301.50点;外资及陆资在台股卖超53.08亿台币,为连续第10日卖超;累计5月共卖超1,128.25亿台币,为2011年8月以来最大单月卖超.[ID:nST0522993]

另外,多数亚洲新兴市场货币恐将写下去年9月来最差单月表现,人民币CNY=料将录得历来最大月跌幅,因投资者持续抛售风险资产,来应对不断深化的欧债危机.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.860 29.762 29.630-29.899 29.860 10.13 14.38

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.845 29.715 29.815-29.858 29.845 4.05 5.54

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.035/0.055

美元/台币六个月期 -0.170/-0.155 -0.140/-0.105

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