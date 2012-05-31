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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 16:08 BJT

〔欧洲经济〕欧元若要存续,则需深化欧洲一体化--欧盟执委雷恩

路透布鲁塞尔5月31日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周四称,若欧元要存续则需要稳定文化,并强化控制扩散效应的能力.(完)

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