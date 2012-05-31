〔台湾货币市场〕短率高位推升,月底紧俏与缴税效应令短钱难觅

* 月底紧俏与缴税效应令短钱难觅

* 一周拆款利率高点攀升至0.88%,靠拢30天短票

* 明日或纾解,但保守应对提存期底

记者 张雅菁

路透台北5月31日电---台湾银行间短率周四高位推升.月底紧俏加以缴税效应,让一周拆款利率高点攀升至0.88%,朝30天期短票利率靠拢;尽管明日央行存单到期量大,紧俏情况将有所纾解,但由于是周五又逢提存期底,还是应保守看待.

银行资金调度人士指出,由于今日逢月底,多数外商银不做跨月拆款,而且本地银行间也面临资金分配不均,找钱不易;龙头台湾银行今天一直到近午时才开门拆借及买票,也让市场气氛紧张,有些银行索性把缺口留待明日最后再补.但当日必须补齐缺口的票券商,只好开出高利率向公股银行求援.

"今天只有问几家就知道是借不到了,虽然有缺口但还在控制,就靠明天了,"一本地中型金控银行调度人士称.

对于明天市况,松紧因素杂陈.央行存单到期4,075.3亿台币将给市场注入活水,然而逢周末的资金相对需求高峰,且提存期底银行将以回补积数为先,再加上缴税因素对周转金干扰,因此暂时还是谨慎保守看待明天市况.

本地时间15:37时,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.519%,上日亦在0.519%;区间在0.388-0.750%,亦同上日.

一周(2-7天)拆款区间在0.495-0.880%,上日在0.506-0.820%.

年度综合所得税申报将在今日截止,而真正综所税缴库高峰将在6月上旬.以银行帐户扣款方式缴税者将分三批分别在6月8日、14日及28日自民众户头扣款,并在下一工作日缴入国库(意即资金离开银行体系),而通常第一批比重最高;至于近年颇受民众欢迎的信用卡缴税方式,这类税款则是在6月8日当日即会入库.

**短票利率上测**

短票方面,票券商表示,市况紧俏使得短票利率出现拉抬空间,且愈近中午时利率愈向上探,与大型公股银行的成交利率有零星来到0.89%.预期明天发票量将会增加,但银行间买气也会有所回笼,紧张程度或较今天缓解.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.88%,零星在0.89%;上日区间在0.86-0.88%.

台湾央行今日存单到期金额120亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周三当日超额准备为153亿台币;累计超额准备为2,404亿台币,加计前期1%的超额准备为3,176亿台币.

**公债RP利率持于高位**

债市同业附买回(RP)利率周持于高位,今日有65亿台币的长荣航(2618.TW)公司债交割,以及大型寿险大举抽回资金的紧缩效果仍余波荡漾,续见投信业者走钱,各家资金分配不均严重.

资金调度人士指出,预估寿险此波资金赎回已超过200亿台币,加上适逢月底资金需求和缴税高峰,令整体市场资金水位大幅缩减,有些缺钱的证券商为顺利完成调度,只能被迫接受高档成交利率,见公司债RP少数高档成交0.92%.

"假如说公司债(RP)摇摇欲坠,那公债(RP)根本是倒在地上,没人要做."一位券商交易人士表示.

交易商并表示,尽管明日进入新的月份,但资金回流料有限,加之6月陆续有税款缴库,预估紧缩市况短期应很难纾解.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日;公司债RP利率则落在0.85-0.92%间.(完)