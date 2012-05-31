〔表格〕LME金属库存最新变化--5月31日

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透伦敦5月31日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 230,675 +3,575
锡 13,410 持平
铅 349,575 +50
锌 940,775 +4,050
铝 4,918,925 -10,425
镍 107,106 +354
铝合金 103,220 -540
NASAAC 156,580 -80
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
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