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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 16:32 BJT

〔欧洲央行〕总裁德拉吉称将对具偿付能力的银行持续提供流动性

路透布鲁塞尔5月31日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示:

* 欧洲央行将会对具偿付能力银行持续提供流动性

* 先前被排除在欧洲央行操作之外的希腊银行业者在重整资本后,如今已经重新获准加入

* 若我们拥有欧元区存款基金,欧洲央行将避免具偿付能力银行出现挤提,存款户将会获得保障. (完)

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