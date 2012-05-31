〔路透基点〕北汽集团2.35亿美元贷款案将在下周启动一般联贷--RLPC

路透香港5月31日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,汽车制造商--北京汽车集团有限公司(BAIC)的三年期2.35亿美元子弹式境外贷款案料将在下周启动一般联贷阶段.

消息人士先前表示,该贷款案在承销阶段即已获超额认购逾20%.

有九家承销银行获得受托主办行兼簿记行头衔,并已在上周五签署贷款协议.这九家银行分别是:

中国银行(香港)(承贷4,908万美元)、渣打银行(2,864万美元)、永隆银行(2,640万美元)、韩国产业银行(2,454万美元)、Natixis银行(2,454万美元)、交通银行(2,045万美元)、中国信托商业银行(2,045万美元)、摩根大通(2,045万美元)、台北富邦商业银行(2,045万美元).

贷款案将由BAIC的香港子公司--北汽香港投资有限公司担任借款人,并由北京汽车股份有限公司提供担保.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆款利率(Hibor)加码285基点.银行可选择以美元或港元参贷.

贷款资金将做为一项双边贷款案的再融资,该双边贷款案是用来取得萨博(Saab)的技术.BAIC在2009年时为取得这些技术支付了2亿美元,这些技术后来被应用在BAIC的自有品牌.

国有的BAIC是中国内地五大车商之一,营收名列前四位.除了自有品牌以外,BAIC也为现代和梅赛德斯(Mercedes)品牌生产其在中国销售的汽车.(完)