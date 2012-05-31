〔欧洲政经〕欧洲需提出明确的政治统合道路以挽救欧元--ECB管委

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
路透罗马5月31日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周四表示:
* 欧洲必须提出政治统合的道路,明确过程的每一个步骤
* 包括欧洲央行在内的决策人员在保护单一货币方面必须展现可动摇的意志
* 政治惰性、经济失误已经让欧元面临存亡风险,如今需要在决策过程中"改变步调"
* 欧元区需要改善协助机制以在证券市场迅速干预,并让银行业者直接受惠
* 呼吁立即推行共同资助的欧盟投资计画以提振经济成长
* 呼吁欧洲基金解决银行危机、共同监督欧元区银行业者、并提出共同存款保证机制
* 欧洲央行退出当前政策架构的时机尚未成熟
* 意大利高税务负担无法与经济迅速成长"相匹配",呼吁通过降低支出挪出减税空间
* 意大利应该最大程度利用出售公共资产来降低债务 (完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年