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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 17:38 BJT

〔意大利经济〕总理蒙堤警告危机扩散风险,批评市场施加压力

路透布鲁塞尔5月31日电---意大利总理蒙堤周四称,该国正受到欧债危机扩散的"巨大威胁",并警告市场称,公债收益率(殖利率)上涨压力可能增加改革的复杂程度.

他说道,"当一个国家正集中精力进行大规模整顿和结构性改革,而且显然政治和社会成本都很高时,受到扩散的巨大可能性威胁,很明显这是非常艰难的处境."

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