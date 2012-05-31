〔意大利经济〕总理蒙堤警告危机扩散风险,批评市场施加压力

中韩关系：损害他国安全必危及自身，不要低估中国意志和实力--人民日报
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
路透布鲁塞尔5月31日电---意大利总理蒙堤周四称,该国正受到欧债危机扩散的"巨大威胁",并警告市场称,公债收益率(殖利率)上涨压力可能增加改革的复杂程度.
他说道,"当一个国家正集中精力进行大规模整顿和结构性改革,而且显然政治和社会成本都很高时,受到扩散的巨大可能性威胁,很明显这是非常艰难的处境."
路透上海3月3日 - 针对韩国加速部署“萨德”反导系统，以及韩美联合军演首次将“萨德”加入模拟军演等行为，人民日报周五刊登署名钟声的评论文章称，韩部署“萨德”严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益，任何人都不要低估中国保卫国家安全的意志和实力。
=============================今日重要政经日程==========================
--PPTV和今日头条两家公司内部人士确认，前者将获得中超新媒体独家转播版权，后者将拿到中超短视频内容版权。原中超新媒体独家转播权方乐视正式出局。乐视体育曾于2016年年初拿下随后两年的中超新媒体版权。