〔台湾央行〕金融体系持稳,但应密切关注全球经济趋缓影响--报告

路透台北5月31日电---台湾央行周四发布年度"金融稳定报告"称,台湾金融机构资产品质佳,金融体系稳定,但全球经济成长趋缓且金融体系依然脆弱,对台湾实体经济及金融体系的影响值得关注.

此外报告也指出,不动产市场价格缓降及交易量缩减,对金融机构授信品质之可能影响,亦宜提高警觉,并适当因应.

央行金检处副处长苏导民表示,房贷的针对性审慎措施,央行并未有进一步新的管制措施.央行日前虽然把特定地区的第一栋房贷抵押贷款业务有所限制,"但这其实是将之前央行所规定的第二栋房贷的抵押贷款限制,其中的漏洞补起来而已."

台湾央行上日表示,已发函要求所有银行针对房贷户对既有房贷的增贷案,请借款人切结资金用途及违约效果,并事后查核,以符合央行2010年公布实施的特定地区房贷选择性信用管制的规定.[ID:nST0522419]

央行报告显示,2011年六大都会区平均房价所得比逐季走高,第四季为9.3倍,平均房贷负担率亦有升高情形,第四季达33.8%,民众购屋负担沉重.各都会区中,以台北市购屋负担最为沉重,房价所得比及房贷负担率分别高达15.3倍及47.8%.

台湾央行将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.分析师认为,央行第二季理监事会议利率不会变动,但不排除有进一步的房价管控措施.(台湾央行的利率预测请见TWINT1)(完)