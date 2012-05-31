〔台湾央行〕金融体系持稳,但应密切关注全球经济趋缓影响--报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北5月31日电---台湾央行周四发布年度"金融稳定报告"称,台湾金融机构资产品质佳,金融体系稳定,但全球经济成长趋缓且金融体系依然脆弱,对台湾实体经济及金融体系的影响值得关注.
此外报告也指出,不动产市场价格缓降及交易量缩减,对金融机构授信品质之可能影响,亦宜提高警觉,并适当因应.
央行金检处副处长苏导民表示,房贷的针对性审慎措施,央行并未有进一步新的管制措施.央行日前虽然把特定地区的第一栋房贷抵押贷款业务有所限制,"但这其实是将之前央行所规定的第二栋房贷的抵押贷款限制,其中的漏洞补起来而已."
台湾央行上日表示,已发函要求所有银行针对房贷户对既有房贷的增贷案,请借款人切结资金用途及违约效果,并事后查核,以符合央行2010年公布实施的特定地区房贷选择性信用管制的规定.[ID:nST0522419]
央行报告显示,2011年六大都会区平均房价所得比逐季走高,第四季为9.3倍,平均房贷负担率亦有升高情形,第四季达33.8%,民众购屋负担沉重.各都会区中,以台北市购屋负担最为沉重,房价所得比及房贷负担率分别高达15.3倍及47.8%.
台湾央行将在6月21日召开第二季的全体理监事会议.分析师认为,央行第二季理监事会议利率不会变动,但不排除有进一步的房价管控措施.(台湾央行的利率预测请见TWINT1)(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。