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市场报道 | 2012年 5月 31日 星期四 17:40 BJT

〔瑞士金融〕负利率可能没有损害银行客户--瑞士央行理事丹亭

路透日内瓦5月31日电---瑞士央行理事丹亭(Jean-Pierre Danthine)周四被问及负利率问题时,称瑞典的例子显示多达50个基点的负利率可能不会造成伤害.(完)

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