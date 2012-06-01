台湾经济指标预测--6月1日至8月20日

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透台北6月1日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------6月4日当周---------------------------------------- 6/5 1600 外汇存底 5月底 -- 3,950.72亿美元 6/5 0830 消费者物价指数(CPI) 5月 -- +1.44%(年变动率) 6/7 1600 商品出口 5月 -- -6.4%(年变动率) 6/7 1600 商品进口 5月 -- +2.1%(年变动率) -------------------------------6月18日当周---------------------------------------- 6/20 1600 外销订单 5月 -- -3.52%(年变动率) 6/21 1700 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%(完) 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 4.19% 6/22 1600 工业生产 5月 -- -2.33%(年变动率) -------------------------------6月25日当周---------------------------------------- 6/25 1610 M2货币总计数 5月 -- +4.72%(年变动率) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 -- 1600 国内生产总值(GDP) 第二季 -- 统计值0.39%(年增率) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 曾祥进 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。