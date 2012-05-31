〔印尼金融〕央行提出银行所有权限制,金融机构持有银行股权上限40%

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
路透雅加达5月31日电---印尼央行周四表示:
* 提议个人或家族持有一家银行股权不得超过20%
* 若个人或家族是透过一家公司持股,则持股比重最高可到30%
* 银行所有权的提案将允许金融机构最高持有一家银行40%股权
* 银行所有权提案将不会回溯适用 (完)
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年