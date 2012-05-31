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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 18:30 BJT

〔印尼金融〕央行提出银行所有权限制,金融机构持有银行股权上限40%

路透雅加达5月31日电---印尼央行周四表示:

* 提议个人或家族持有一家银行股权不得超过20%

* 若个人或家族是透过一家公司持股,则持股比重最高可到30%

* 银行所有权的提案将允许金融机构最高持有一家银行40%股权

* 银行所有权提案将不会回溯适用 (完)

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