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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 18:27 BJT

〔中国金属〕前五大铝业者6月起减产10%

路透香港5月31日电---研究机构安泰科(Antaike)周四表示,因进口铝土矿供应变化,中国铝业(2600.HK)(601600.SS)在内的中国前五大铝业者6月起将减产10%.

中铝一名消息人士称,公司今天稍晚将公布减产细节.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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