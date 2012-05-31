〔中国金属〕前五大铝业者6月起减产10%

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
路透香港5月31日电---研究机构安泰科(Antaike)周四表示,因进口铝土矿供应变化,中国铝业(2600.HK)(601600.SS)在内的中国前五大铝业者6月起将减产10%.
中铝一名消息人士称,公司今天稍晚将公布减产细节.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/6 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债 3/7 日本 标售30年期公债 3/7 西班牙 标售六个月期和12个月期国库券 3/8 美国 发售10年期公债 3/8 德国 标售五年