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亚洲 | 2012年 5月 31日 星期四 18:45 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超6亿台币

路透台北5月31日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 36.00 29.50 +6.50

票券业　　 2.00　 2.50 -0.50

证券业 28.00 34.00 -6.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 董永年/张喜良

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