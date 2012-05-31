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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 07:50 BJT

****澳新经济指标预测--6月1日-6月8日****

路透6月1日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------5月28日当周---------------------------------

6月1日(五)

暂无重要数据

----------------------------------6月4日当周---------------------------------

6月4日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%

0130 澳洲企业库存 第一季 -- +1.4%

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.2%

报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%

0130 澳洲企业税前获利 第一季 -- +6.4%

6月5日(二)

0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 -- 赤字83.7

0430 澳央行利率决定 6月 -- 3.75%

6月6日(三)

0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.3%

6月7日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 5月 -- 增加1.55

全职就业人数(万人) -- 减少1.05

就业参与率 -- 65.2%

失业率 -- 4.9%

6月8日(五)

0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 -- +0.3%

0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 -- 逆差15.87

商品/服务进口(较前月) -- +5%

商品/服务出口(较前月) -- +2% (完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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