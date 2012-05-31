《台湾报摘》--工商时报6月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--行政院与国民党团初步达成共识,2016年底以前,自然人课证所税维持双轨制,但2017年元旦起,全数回归核实课税的单轨制,财部估计受影响者约两万户,税收逾100亿台币以上.
* 其他:
--寿险三雄竞抢信义计画区新地标,台北市府昨日进行世贸二馆地上权案招标.据了解,国泰人寿、富邦人寿、南山人寿都出手竞标,该标案底价就高达250亿台币,整体成本上看400亿,三家都有势在必得的决心.
--国民党新版证所税昨晚出炉,证券业者认为,新版证所税显然更严苛,且要求股东、大户、中实户等须核实申报,之前担心核实申报会使得交易资产、金流等全曝光而大举退场的风暴显然再起,台股的流动性将再度受到冲击.
--台湾银行业利率超低,已吸引中港地区的境外公司慕名来台找钱,不少两岸三地的知名公司榜上有名,金融圈人士举例,不只国泰航空(0293.HK)数月前来台湾借款,甚至连大陆的中石化(0386.HK)(600028.SS)也透过境外公司,及外资金融业者主办的联贷案跟台湾金融业者借钱.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。