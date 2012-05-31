《台湾报摘》--工商时报6月1日

* 头版头条:

--行政院与国民党团初步达成共识,2016年底以前,自然人课证所税维持双轨制,但2017年元旦起,全数回归核实课税的单轨制,财部估计受影响者约两万户,税收逾100亿台币以上.

* 其他:

--寿险三雄竞抢信义计画区新地标,台北市府昨日进行世贸二馆地上权案招标.据了解,国泰人寿、富邦人寿、南山人寿都出手竞标,该标案底价就高达250亿台币,整体成本上看400亿,三家都有势在必得的决心.

--国民党新版证所税昨晚出炉,证券业者认为,新版证所税显然更严苛,且要求股东、大户、中实户等须核实申报,之前担心核实申报会使得交易资产、金流等全曝光而大举退场的风暴显然再起,台股的流动性将再度受到冲击.

--台湾银行业利率超低,已吸引中港地区的境外公司慕名来台找钱,不少两岸三地的知名公司榜上有名,金融圈人士举例,不只国泰航空(0293.HK)数月前来台湾借款,甚至连大陆的中石化(0386.HK)(600028.SS)也透过境外公司,及外资金融业者主办的联贷案跟台湾金融业者借钱.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年;审校 乔艳红

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