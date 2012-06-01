《台湾报摘》--经济日报6月1日

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
* 头版头条:
--行政院与国民党立院党团昨晚敲定证所税共识版,明年起到2016年,个人采"双轨制"课税,但增订不适用设算课税制的"抓大户条款";2017年起取消设算课税制,采单轨课税,一般散户不再课征证所税,仅有符合标准的大户才需核实申报证所税.
* 其他:
--瑞士洛桑管理学院(IMD)最新公布的全球竞争力报告,台湾因经济表现退步,总排名较去年滑落一名,退居第七;在各项次指标中,出口成长率全球排名第四名,今年却排名第54名.
--经济部统计处昨天公布"2011年外销订单海外生产实况调查结果分析",统计长黄吉实说,外销厂商布局动向出现回流台湾倾向,近一成二的受调查厂商都表示,今年计画增加在台生产地,而且计画将生产地设在中国大陆的比例也下降.
--华亚科3474.TW总经理高启全昨日表示,微软新版软体带来电脑换机潮可期,第三季动态随机存取记忆体(DRAM)市场需求与价格都将续扬,未来三、四年市况会很不错.华亚科30奈米转换顺利,成本更低,看好市场发展,原订年底投片量四万片目标可能提升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年;审校 乔艳红
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。