《台湾报摘》--经济日报6月1日

--行政院与国民党立院党团昨晚敲定证所税共识版,明年起到2016年,个人采"双轨制"课税,但增订不适用设算课税制的"抓大户条款";2017年起取消设算课税制,采单轨课税,一般散户不再课征证所税,仅有符合标准的大户才需核实申报证所税.