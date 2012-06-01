〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数跌至两个月低位,后市黯淡

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透5月31日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四下跌,来到逾两个月低位,因货运业务疲软且船只供应过剩打击信心.
波罗的海乾散货运价指数下跌27点或2.84%至923点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"近期几无支撑力道,我们预期获利仍处于低迷水准--尽管后市跌势相当有限,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth表示.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.71%,日均获利降至5,036美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.
"(海岬型获利)再度跌向历史低位,因在基本面一连串负面发展下,全球现货需求萎缩,"经纪公司Fearnleys在一周报告中表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI重挫4.75%,日均获利为7,348美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。