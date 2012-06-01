〔香港新股〕中国铁路物资已提交上市申请,拟募资10-15亿美元--IFR

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透6月1日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国铁路物资已向港交所提交上市申请，拟募集资金10至15亿美元。该公司之前曾有计划募集20亿美元。若市场条件允许，是次交易预计将于今年第三季度启动。
中金、中信证券国际、花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责H股发行，而中金和中信则负责A股发行部分。
中铁物是中国最大的钢铁贸易公司之一，同时也是大型铁路物流运输企业。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 乔艳红
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。