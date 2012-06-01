〔香港新股〕中国铁路物资已提交上市申请,拟募资10-15亿美元--IFR

路透6月1日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国铁路物资已向港交所提交上市申请，拟募集资金10至15亿美元。该公司之前曾有计划募集20亿美元。若市场条件允许，是次交易预计将于今年第三季度启动。

中金、中信证券国际、花旗(C.N)、瑞信CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责H股发行，而中金和中信则负责A股发行部分。

中铁物是中国最大的钢铁贸易公司之一，同时也是大型铁路物流运输企业。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)