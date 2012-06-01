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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 08:25 BJT

〔中国新债〕中国重工启动可转债交易,最多募资80.5亿元--IFR

路透6月1日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国重工司(601989.SS)启动可转债交易，最多募资80.5亿元人民币（12.65亿美元）。该公司将于明日举行网上路演，6月4日申购。

是次可转债期限为6年，票面利率从首年的0.5%递增至第六年的2.0%，初始转股价格为每股6.05元，较昨日收盘价5.88元溢价2.89%。控股股东中船重工集团提供担保。

大公国际给予其信用评级为AAA。

是次发行将向原A股股东优先配售，募资拟用于股权收购、项目建设及补充流动资金。

中金为主承销商，瑞信方正、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、及华融证券为副主承销商。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 乔艳红

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