〔中国新债〕中国重工启动可转债交易,最多募资80.5亿元--IFR

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透6月1日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国重工司(601989.SS)启动可转债交易，最多募资80.5亿元人民币（12.65亿美元）。该公司将于明日举行网上路演，6月4日申购。
是次可转债期限为6年，票面利率从首年的0.5%递增至第六年的2.0%，初始转股价格为每股6.05元，较昨日收盘价5.88元溢价2.89%。控股股东中船重工集团提供担保。
大公国际给予其信用评级为AAA。
是次发行将向原A股股东优先配售，募资拟用于股权收购、项目建设及补充流动资金。
中金为主承销商，瑞信方正、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、及华融证券为副主承销商。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 乔艳红
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路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。