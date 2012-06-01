〔新西兰数据〕第一季贸易条件指数较前季下降,出口亦下滑

路透惠灵顿6月1日电---周五公布的官方数据显示,新西兰第一季贸易条件下滑,因大宗商品价格下跌以及新西兰元强势损及出口.

截至3月31日当季的贸易条件指数较前季下降2.3%,为连续第三个季度下降.

路透调查的分析师原估计贸易条件较前季下降3.0%,同期出口增长0.7%.

新西兰元贸易加权汇率=NZD第一季上升将近5%.

贸易条件衡量的是固定数量的出口可以换取多少进口.贸易条件下降意味着可换取的进口减少.

第一季出口下降0.6%,不过仍停留在1990年此项数据开始统计以来的高位附近.出口下滑是由于石油和石油产品以及水果的出口减少.不过奶制品出口增加令跌势放缓.

第一季进口增加5.4%,因中间产品和消费品进口上升,抵消了资本财进口减少的影响.

较上季变动百分比如下:

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第一季 第四季 11年第一季

贸易条件指数(%) -2.3 -1.4 +0.8

出口物价指数(%) -3.8 +1.7 +6.3

进口物价指数(%) -1.5 +3.2 +5.4

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较上年变动百分比如下:

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第一季 第四季 11年第一季

贸易条件指数(%) -2.1 +1.1 +6.8

出口物价指数(%) -4.3 +5.8 +10.8

进口物价指数(%) -2.2 +4.6 +3.8

-------------------------------------------------------------- (完)

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