〔新西兰数据〕第一季贸易条件指数较前季下降,出口亦下滑

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透惠灵顿6月1日电---周五公布的官方数据显示,新西兰第一季贸易条件下滑,因大宗商品价格下跌以及新西兰元强势损及出口.
截至3月31日当季的贸易条件指数较前季下降2.3%,为连续第三个季度下降.
路透调查的分析师原估计贸易条件较前季下降3.0%,同期出口增长0.7%.
新西兰元贸易加权汇率=NZD第一季上升将近5%.
贸易条件衡量的是固定数量的出口可以换取多少进口.贸易条件下降意味着可换取的进口减少.
第一季出口下降0.6%,不过仍停留在1990年此项数据开始统计以来的高位附近.出口下滑是由于石油和石油产品以及水果的出口减少.不过奶制品出口增加令跌势放缓.
第一季进口增加5.4%,因中间产品和消费品进口上升,抵消了资本财进口减少的影响.
较上季变动百分比如下:
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第一季 第四季 11年第一季
贸易条件指数(%) -2.3 -1.4 +0.8
出口物价指数(%) -3.8 +1.7 +6.3
进口物价指数(%) -1.5 +3.2 +5.4
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较上年变动百分比如下:
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第一季 第四季 11年第一季
贸易条件指数(%) -2.1 +1.1 +6.8
出口物价指数(%) -4.3 +5.8 +10.8
进口物价指数(%) -2.2 +4.6 +3.8
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--编译 郑茵;审校 戴素萍
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