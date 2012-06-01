〔美国债市〕5月30日止当周外国央行减持美国公债及机构债--FED

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透纽约5月31日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量减少.
美联储称,5月30日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计减少5.35亿美元,至3.509万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债下降1.81亿美元至2.788万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量减少3.55亿美元,至7,210亿美元.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
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--编译 张若琪;审校 王兴亚
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路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。