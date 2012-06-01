〔离岸人民币〕德国巴登符腾堡农信银行两年期2.5亿元Reg S票据息率2.5%--IFR

路透6月1日电---据汤森路透旗下IFR报导,巴登符腾堡农信银行（Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank）再次踏足香港离岸人民币债券市场, 完成第四支点心债的发行。该2.5亿元人民币（4,000万美元）两年期Reg S票据，利率定在2. 5%。假设以货币掉期中间价计算，利率较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约65个基点。

中银国际、德国商业银行香港分行和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)共同牵头，该交易将与6月6日结算。

该银行上次进入点心债市场是在2011年9月，发行了1.5亿元人民币、利率为2.75%的五年期债券以及1.2亿元人民币、利率为3.25%的七年期债券。由中银国际、德意志银行和汇丰安排。之前在去年5月发行了1.5亿元人民币、利率为1.65%的五年期债券。这三笔债券在二级市场的报价分别为3.056%、3.526%和2.893%。