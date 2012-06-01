〔离岸人民币〕德国巴登符腾堡农信银行两年期2.5亿元Reg S票据息率2.5%--IFR

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透6月1日电---据汤森路透旗下IFR报导,巴登符腾堡农信银行（Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank）再次踏足香港离岸人民币债券市场, 完成第四支点心债的发行。该2.5亿元人民币（4,000万美元）两年期Reg S票据，利率定在2. 5%。假设以货币掉期中间价计算，利率较伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约65个基点。
中银国际、德国商业银行香港分行和汇丰(0005.HK)(HSBA.L)共同牵头，该交易将与6月6日结算。
该银行上次进入点心债市场是在2011年9月，发行了1.5亿元人民币、利率为2.75%的五年期债券以及1.2亿元人民币、利率为3.25%的七年期债券。由中银国际、德意志银行和汇丰安排。之前在去年5月发行了1.5亿元人民币、利率为1.65%的五年期债券。这三笔债券在二级市场的报价分别为3.056%、3.526%和2.893%。
本案是发行人评级为Aaa／AAA（穆迪／标普）发债计划的一部分。德国巴登符腾堡联盟政府提供担保。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 乔艳红
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