《全球主要国家债券发行预告》--6月1日-6月8日

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透6月1日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/1 英国 标售国库券
6/1 0130 日本 流动性供给标售
6/4 1530 美国 13周和26周期国库券
6/4 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第一日)
6/5 1530 美国 四周期国库券
6/5 0130 日本 10年期公债
6/5 加拿大 64.5亿加元 98天期国库券
6/5 加拿大 24亿加元 182天期国库券
6/5 加拿大 24亿加元 364天期国库券
6/5 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第二日)
6/6 加拿大 10年期公债
6/6 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券
6/6 0120 日本 六个月期贴现国库券
6/6 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第三日)
6/7 法国 OAT债券
6/7 西班牙 政府公债
6/7 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/7 0130 日本 30年期公债
6/7 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第四日)
6/8 英国 标售国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。