〔路透调查〕欧洲基金经理规避风险转抱现金,配置比升至近10年最高

路透伦敦5月31日电---欧洲基金经理人5月转抱现金避险,现金配置比重升至近10年最高,因担心希腊退出欧元区和西班牙银行业境况困难.

周四公布的路透月度调查显示,15家欧陆资产经理将其平衡资产组合中的现金配置比重调高至12.5%,较前月增加逾3个百分点.

随着欧债危机升温,现金配置比重自去年秋季以来稳定增加.当前,由于西班牙和其陷入挣扎的银行业成为欧元区债务问题的最新热点,投资人亟于降低投资组合中的欧元区资产,并提高现金部位.

调查显示,基金经理所持现金部位远高于2008年雷曼兄弟垮台事件后的水准,且根据路透数据,至少为2004年以来最高.

和2008年不同的是,目前基金经理人并不愿增持政府证券,债券组合中,欧元区债券是最为低配的券种.

5月欧元区债券配置减少逾3个百分点,至48.2%,自1月以来逐月减少,且为至少两年来首次降至50%以下.

股票组合中欧元区股票的部位也减少,触及23.3%,为至少两年以来最低.

"近期欧元区政治风险更为明显.当前政治情势令希腊退出欧元区的戏码在近期很有可能成真."Deutsche Bank Private Wealth Management德国首席投资策略师Elke Speidel-Walz称.

**经济问题**

由于预料2012年底时欧元区经济将处于衰退,加上其他地方也一片迟滞,投资人对股票的热情也在减退.

欧洲投资人5月整体股票持仓降至42%,低于4月的44.9%,且配置比在此前连升六个月后已连续三个月减少.

"由于中国、巴西、印度等国近来指标都令人失望,经济成长问题逐渐更为人所关注,"Speidel-Walz说.

金融股仍是最不受基金经理青睐的类股;资讯科技(IT)服务和医疗保健类股则最获青睐.

基金经理削减欧元区股票配置的同时,将英国股票配置比重调升至10.5%,为至少两年以来最高,且较4月上调1个百分点以上.

投资组合中,不含日本的亚洲股票占比也升至逾两年来最高的9.4%.

然而投资人仍热衷公司债,调查中逾半回覆者都超配公司债.

本调查为5月15-30日所进行.(完)