修正:〔台湾股市〕低开低走,受政府可能推出更严厉证所税计划打压

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
(更正:第二段有误,应为"跌1.80%",而非"跌1.80")
路透台北6月1日电---台湾股市周五低开1.2%,并随后扩大跌幅,追随地区股市颓势,受累于有报导称,执政党和行政院长已就推出更严厉的证所税计划达成共识.
0155GMT,加权股价指数.TWII跌1.80%,至7,170.38点,回吐前一交易日0.55%的涨势.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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