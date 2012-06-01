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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 10:16 BJT

修正:〔台湾股市〕低开低走,受政府可能推出更严厉证所税计划打压

(更正:第二段有误,应为"跌1.80%",而非"跌1.80")

路透台北6月1日电---台湾股市周五低开1.2%,并随后扩大跌幅,追随地区股市颓势,受累于有报导称,执政党和行政院长已就推出更严厉的证所税计划达成共识.

0155GMT,加权股价指数.TWII跌1.80%,至7,170.38点,回吐前一交易日0.55%的涨势.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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