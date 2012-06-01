〔EIA库存周报〕美国原油库存连续第10周增加,创1990年以来最高位

* 原油库存连续第10周增加
* 库欣库存刷新纪录
* 油品库存下滑,馏分油降幅最大
* 汽油库存跌至2008年以来最低
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
05/25/12 较上周 较上年 05/25/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 385.9 -0.4 14.3 384.7 2.2 10.9
馏分油 118.7 -1.3 -23.6 117.8 -1.7 -22.3
汽油 202.8 2.1 -9.9 200.2 -0.8 -12.1
取暖油 25.5 0.0 -6.3 24.8 -0.4 -7.1
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
煤油型航空燃料 37.5 -0.1 -3.5 38.8 0.5 -1.3
原油日加工量 14.9 0.4 0.5 15.2 0.2 0.3
路透纽约5月31日电---美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,美国上周原油库存连续第10周增加,来到近22年来最高水准.
"库存不断增加,"GA Global Markets经纪商Tony Rosado表示."我没有见到任何可以让我觉得市场正在转向的事情."
数据显示,截至5月25日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周增加220万桶至3.8474亿桶.路透调查分析师预测增加60万桶.
EIA数据显示,过去10周原油库存已增加逾3,800万桶,为2001年以来最大的10周增幅.不计战略石油储备的原油库存已来到1990年中以来的最高水准.
美国原油库存持续增加,为5月美国原油期货价格挫跌近18%的原因之一.
然即使原油库存增加,炼油产品的库存却持续减少.
美国上周汽油库存下滑83.3万桶至2.0018亿桶.分析师预估减少80万桶.汽油库存较今年2月高位已减少3,200万桶.美国汽油库存降至2008年以来最低水准.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少171万桶至1.1778亿桶,为连续第八周下降,分析师原先预估的降幅为10万桶.
上周的炼厂产能利用率下滑1个百分点至89.1%,分析师预估为增加0.4个百分点.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地--库欣的原油库存上升5.4万桶,至4,685万桶的纪录高位.原油日均进口增加47.3万桶,至902万桶.(完)
--编译 戴素萍;审校 王兴亚