〔日本数据〕第一季企业资本支出增长,令GDP可望上修(更新版)

(新增细节)

* 第一季资本支出较上年同期增加3.3%

* 企业营收较上年同期增0.6%,经常性获利成长9.3%

路透东京6月1日电---日本1-3月当季企业资本支出较上年同期增加,为连续两季成长,显示拜去年地震后重建工作之赐,企业支出意愿在温和复苏.

资本支出数据将用来计算将于6月8日公布的第一季国内生产总值(GDP)修正值.资本支出数据显示GDP可望微幅上修.

财务省公布的数据显示,第一季企业资本支出较上年同期增长3.3%,但增速较第四季的7.6%放缓.

在强劲的消费者支出、震后重建和出口略见改善的带动下,日本第一季GDP初值为成长1.0%.

"我认为第一季GDP数据将稍微上修,虽然我还得检视库存等其他因素,才能算出确切的预估."农林中金总合研究所经济分析师南武志表示.

第一季资本支出较去年第四季下滑1.7%,降幅小于GDP初值中民间资本支出项目的3.9%降幅.南武志表示这提高了GDP上修的可能.

"基于对全球成长前景和稳固重建需求的预期,资本支出直到第一季都很坚实."南武志说."但目前,欧债危机重燃令前景模糊不明."

第一季企业营收较上年同期增0.6%,自第四季1.3%的跌势中反弹;而第一季经常性获利则较上年同期跳升9.3%,第四季为下滑10.3%.

分析师指出,日本经济正步上温和复苏的轨道,但中国经济放缓、欧债危机及日圆强劲,可能会损及增长之路.(完)