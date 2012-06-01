〔欧洲经济〕欧洲央行总裁呼吁欧洲领袖澄清其欧元区愿景

标题新闻：法国政府公债五年期信用违约互换升至约67个基点，创逾三年来最高-Markit数据
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路透布鲁塞尔5月31日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,欧洲领导人必须迅速澄清其欧元区愿景,才能消除外界对欧元区前途的疑虑.其并警告欧洲央行不能填补政策上的真空状态.
"欧洲央行能够填补各国政府在财政成长方面欠缺行动的真空状态吗?答案是不行,"德拉吉对欧洲议会表示."欧洲央行能够填补各国政府在结构性问题上欠缺行动的真空情况吗?答案是不能."
德拉吉对欧元区领导人的危机处理提出最严厉的批评.他呼吁领导人阐明对欧元区和财政合作的详细计画,他认为这些事情可能需要政府放弃某些主权才能成功完成.
意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)也发表类似的看法,他认为确定一条明确通往某种形式政治联盟的道路,是结束危机的唯一办法.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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