〔欧洲经济〕欧洲央行总裁呼吁欧洲领袖澄清其欧元区愿景

路透布鲁塞尔5月31日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示,欧洲领导人必须迅速澄清其欧元区愿景,才能消除外界对欧元区前途的疑虑.其并警告欧洲央行不能填补政策上的真空状态.

"欧洲央行能够填补各国政府在财政成长方面欠缺行动的真空状态吗?答案是不行,"德拉吉对欧洲议会表示."欧洲央行能够填补各国政府在结构性问题上欠缺行动的真空情况吗?答案是不能."

德拉吉对欧元区领导人的危机处理提出最严厉的批评.他呼吁领导人阐明对欧元区和财政合作的详细计画,他认为这些事情可能需要政府放弃某些主权才能成功完成.

意大利央行总裁维斯科维斯科(Ignazio Visco)也发表类似的看法,他认为确定一条明确通往某种形式政治联盟的道路,是结束危机的唯一办法.(完)