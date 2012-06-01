〔台湾财政〕阁揆与立法院取得共识,证所税申报双轨制排除大户

路透台北6月1日电---经过与国民党团整合共识之后,台湾行政院院长陈冲周五表示,证所税的"双轨制"课征,将排除股市大户.证所税课征案纷扰多月,这是首度国民党内的行政和立法体系达成的共识定调,但仍将待立法院通过.

此版本中的"大户",指的是上市柜股票持股3%以上的大股东、不含证券所得的综合所得净额在500万台币、或非居住者(每年在台居住183天以下),都要采取核实申报制度.

这个整合的证所税课征方案大致为:自然人将采双轨制课征,民众可在核实课征或设算所得课征择一适用.前者按所得税采累进税率,后者在台股.TWII8,500点以上时,以1,000点为级距,分别课征千分之0.2至千分之0.6的证所税.不过,股市大户只能以"核实课征",而对散户适用的"设算所得"课征方案,将在2017年落日.

行政院长陈冲周五在立法院时表示,这次的共识是"捉大放小,由于原本双轨制中的设算所得申报不是长期之道,因此加了落日条款,未来在草拟法案时将会考虑进去.

"(证所税)我们先求有,再求好,"陈冲表示.在行政院与立法院的整合版证所税方案中,也新订了落日条款,即在2017年时将取消对散户的设算所得申报.

他也说,未来此法案仍须立法院财政委员会通过之后,再视立院审议情况再由立法院长决定是否将召开临时会讨论,通过此案.

纷扰数月的证所税方案因牵连相当广泛,2月初甫上任的财政部长财政部长刘忆如推行以来,饱受国民党内不同意见的批评.此外,受证所税推行的不确定性,且欧债危机有愈演愈烈的形态,今年以来台湾股市.TWII大幅下挫,更令财政部的证所税方案被指为茅头.

在国民党籍立委强烈的反弹之下,刘忆如在本周三晚间请辞财政部长一职,结束其不到四个月的任期.行政院在本周四也宣布,由拥有30余年税务经验的前财政部次长张盛和接任财政部长.[ID:nST0522891]

此外,行政院和立法院的共识还包括,自2017年起,则取消设算课税制采单轨课税,一般散户不再课征证所税,但对大户的认定标准更趋严苛.凡是上市柜公司持股百分之一的股东、不含证券所得的综合所得净额在三百万台币以上、当年度卖股金额10亿元以上,都要核实申报.

本地时间上午10:01时,加权股价指数.TWII下跌1.61%,至7,184.08点(完)