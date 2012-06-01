《热点透视》泛欧存款保障无法解决当前的危机

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 王冠中

路透伦敦5月31日电---欧洲政策官员正在召唤罗斯福的精神.1933年时,这位美国总统提倡为银行存款提供保障,以提振该国受萧条重击的金融体系.支持泛欧存款保险的人认为,这有助拯救欧元区.然而,虽然这个构想有其好处,但仍不能让存款人免于最大的恐惧,也就是欧元区瓦解.

这个构想,本周得到欧盟执委会和欧洲央行的支持,可能有助让欧洲破碎的金融体系紧密结合.尽管欧元可在区内各国自由流通,但每个国家仍要负责为最高10万欧元的存款提供保障.若资金紧张的国家中,存款人对政府提供保障的能力感到质疑,可能就会出现挤兑.这就是希腊出现的状况,希腊自2010年初以来银行存款已减少了近三分之一.

整体欧元区存款保险计画是以美国联邦存款保险公司(FDIC)为范本,似乎可以消除上述疑虑.然而,和欧元区版本不同的是,FDIC是由单一国家所支持.截至2011年底,FDIC的存款保险基金余额为118亿美元,仅相当于美国受担保存款规模的0.17%.存款人并不担心,因为他们知道,就算该基金的钱用光了,政府也会出手.

但泛欧存保计画就缺乏这样的大金主.要达到相同的可靠度,就需要建立规模更大的存款保险基金,而这个过程可能会长达10年,不然就是让欧元区纾困基金来提供支援.就算是这样,存款人也会担心若是自己的国家退出欧元区会如何.如果退出后就不再受担保,存款人还是会挤兑.但支付退出欧元区国家的银行的欧元存款,规模将会高得令人难以承受.根据巴克莱资本的数据,西班牙和意大利的存款就超过3兆(万亿)欧元,几乎是欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的六倍.

欧元最终可能会需要泛欧存款保障,但这不会解决当前的危机.(完)