〔路透调查〕全球基金5月减持股票,现金配比增至2010年初以来最高

路透伦敦5月31日电---路透调查周四显示,由于担心欧债危机升高及全球经济放缓,全球投资人在5月大举撤离股市,现金部位为2010年初危机爆发以来最高.

这项调查访问了美国、欧陆、英国及日本共57家投资公司,显示其5月投资组合中,现金比重高达7.1%,比4月高1.5个百分点,也是自2010年1月开始汇整全球性调查后的最高水准.

受访者的全球投资组合中,股票配比下滑将近4个百分点,仅达48.4%,为本项调查同期纪录中最大月度跌幅.2010年起,股市总持仓比重低于50%仅出现过三次.

本项调查也首度出现全球基金的日本股票配比超过对欧元区国家股市投资比重.20个月之前,全球投资组合中的欧元区股票持仓是日本的两倍多.

全球投资人5月的欧元区股票持仓下滑约3个百分点至12.9%,不只低于日本股票的14%配比,也仅比英国股票配比的12.3%略高而已.

除了现金部位大增之外,债券持仓也上升1.7个百分点至36%.同时所谓的另类投资也增加了半个百分点至7.0%.另类投资指的是对冲基金、私募股权基金、基础建设之类.(完)