〔台湾债市〕RP利率持稳,月初资金回流但高档成交难下调

路透台北6月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳,月初部分投信资金开始回流,与银行和寿险到期续作大致顺畅,整体市况较上日改善许多.

交易商指出,受到税款入库及季底作帐因素干扰,6月资金面向来较为紧俏,加之下周公司债及金融债交割频繁,持于高档的RP利率若要下调恐有困难,惟在市场多预期央行维持利率不变情况下,利率应能站稳现有区间,先观察央行于公开市场操作态度.

另有券商交易人士表示,尾盘见到大型寿险自投信端将手边现金投入RP市场,将观察后续资金回流情形.据交易商统计,该大型寿险公司于过去一周自RP市场抽回逾400亿台币资金,令资金面一度紧俏,推测用途与海外投资有关.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,与上日相同.

交易商并统计,下周市场紧缩因素如下:周三(6日)44亿台币的国泰世华金融债交割;周四(7日)有五年期台湾中油[CHIP.UL]公司债和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割.(完)