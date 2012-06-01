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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 15:43 BJT

〔表格〕瑞士5月PMI降至45.4,且低于市场预估

路透苏黎世6月1日电---周五公布的数据显示,瑞士5月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的46.9降至45.4.路透调查预估为46.4.

以下为详细数据

(经季节性调整)

2012年5月 2012年4月 2011年5月

PMI 45.4 46.9 58.1 (完)

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--编译 侯向明;审校 蔡美珍

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