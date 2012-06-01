〔表格〕瑞士5月PMI降至45.4,且低于市场预估

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透苏黎世6月1日电---周五公布的数据显示,瑞士5月经季节调整采购经理人指数(PMI)从前月的46.9降至45.4.路透调查预估为46.4.
以下为详细数据
(经季节性调整)
2012年5月 2012年4月 2011年5月
PMI 45.4 46.9 58.1 (完)
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--编译 侯向明;审校 蔡美珍
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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