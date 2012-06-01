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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 17:14 BJT

〔表格〕欧元区4月失业率为11%,创纪录最高

路透布鲁塞尔6月1日电---欧盟统计局周五公布,欧元区4月失业率为11%,3月修正后亦为11%,该水准为1995年有记录以来的最高.

失业率(%) 4月 3月 2月 1月

欧元区 11.0 11.0 10.9 10.8

欧盟27国 10.3 10.2 10.1 10.1

(完)

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--编译 侯向明;审校 丁琦

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