〔表格〕欧元区4月失业率为11%,创纪录最高

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透布鲁塞尔6月1日电---欧盟统计局周五公布,欧元区4月失业率为11%,3月修正后亦为11%,该水准为1995年有记录以来的最高.
失业率(%) 4月 3月 2月 1月
欧元区 11.0 11.0 10.9 10.8
欧盟27国 10.3 10.2 10.1 10.1
(完)
浏览欧洲数据相关新闻,请点选[ECI-EUROP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 侯向明;审校 丁琦
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。