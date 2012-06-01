〔路透专访〕两岸稳定关系不受中国换届影响,年底前TIFA有望复谈--台湾总统

* 习近平福建经验有助了解台湾

* 台美TIFA年底前有机会复谈

* 希望证所税方案尽快通过,不动产实价课税仍需时间

* 中央政府举债上限40%不变

记者 罗朗/斯坦丁/林妙容/董永年

路透台北6月1日电---甫就职第二任期的台湾总统马英九表示,中国下届领导人习近平因有福建经验,对台湾了解深入,预期两岸稳定关系将不因人事异动而有大变化.他并指出,在台湾追求加速签署对外贸易协定之际,只要进口美国牛肉问题顺利解决,今年底前台美TIFA有机会复谈.

马英九周五接受路透专访时称,中国将于今年下半年举行十八大(第十八次全国代表大会),从过去四年两岸关系改善的进程看来,目前做法符合双方利益,不期待两岸关系会因人事异动而有很大的改变.

"习近平先生长期在福建工作,对台湾的了解相当深入."他说.

中国在新一波的权力交班中,国家副主席习近平将接替胡锦涛成为中共总书记,并于明年3月接任国家主席.

马英九在今年初挑战连任成功后即陷入内部事务的纷扰,近来略显疲态的他此次是选后首次接受外国媒体专访.

62岁的马英九称两岸关系仍是60年来最好的状态,但不表示所有的问题都解决了,双方对主权问题及台湾定位问题不容易解决,只能暂时搁置下来.

当被问及任内是否能访问中国时,他说,"如果中国大陆能够把我当作中华民国总统,当然问题就解决了,但在这个时候,我还看不出来有这个可能性."

他并表示,个人访中事小,两岸建立长期和平交往才是最重要的.

他强调两岸关系仍是先经后政.在两岸经贸上,他称两岸经济协议(ECFA)的后续谈判需要加速进行,在未来一、两年将成为两岸经济活动的主要部份,但时间表在下半年会较明朗.攸关两岸金融发展的货币清算机制也在积极进行中.

马英九于2008年重新带领国民党执政后,两岸经贸关系更形紧密,不但签署ECFA,台湾当前对大陆的贸易依存度也逼近四成,且台湾多数产业均已在对岸投资,去年一年的投资额即达132亿美元.

反之,台湾最新数据显示,陆资来台投资至今年4月底累计仅有2.8亿美元,且仍缺乏指标性的投资案.

除了与中国的经贸关系,拥有美国哈佛大学博士学位的马英九多次强调对外签署经贸协定的脚步必须加快.专访中他明确指出,美国方面已将含瘦肉精美牛进口问题与恢复TIFA(台美贸易暨投资架构协定)谈判挂勾,只要美牛问题解决,台美有机会在年底前恢复TIFA谈判.

"跟大陆签完ECFA后,门都已打开了...抓住机会往前冲."马英九说.

欲浏览2000年以来台湾对中国大陆投资增长图,请点选(link.reuters.com/hed58s)

欲浏览台湾对中国(含香港)及美国出口比较图,请点选(link.reuters.com/jed58s)

**证所税将推尽速通过**

在内部事务上,马英九于今年初确定连任后,推动油电双涨及课征证券交易所得税等政策,虽高举公平正义大旗,但外界批评纷至沓来,证所税改革并导致财政部长刘忆如挂冠求去.

不过他表示这些改革大方向都没有问题,在外界最关心的证所税方案上,他指昨晚又迈出新的一步,将来包括反对党的版本都会进到党团讨论,希望证所税方案在立法院通过愈快愈好,以利股市安定.

经过与国民党团整合共识之后,台湾行政院院长陈冲周五表示,证所税的"双轨制"课征,将排除股市大户.证所税课征案纷扰多月,这是首度国民党内的行政和立法体系达成的共识定调,但仍将待立法院通过.[ID:nST0523419]

在贫富差距的问题上,马英九称将透过经济发展、提高薪资水准、量能课税等多个管道来缩短差距.

他表示,与东亚邻国相比,台湾失业率持续下降及消费者物价指数(CPI)成长幅度不高,透过上述管道相信有机会进一步缩短贫富差距.

据财政部财税资料中心的统计,2010年台湾综合所得税申报户最富的5%与最穷的5%呈93倍的差距.而马英九上任的2008年是65倍,1998年只有32倍.

在近来民望迅速跌落的压力下,马英九仍强调量能课税的重要下,并称富人课税的资源得以提供政府税收以照顾弱势.也因此,当被问及是否将持续推动不动产以实际交易价格课税等改革时,他并未否认,不过称不动产实价课税仍需相当时间才能实施.主要是因为不动产实价登录今年9月才会施行,需要时间累积相当数量资料.

**中央政府举债上限40%不需修正**

在政府财政陷入困境之际,马英九指2013年度预算编列将于8月中出炉,马英九届时将会兼顾扩大投资与撙节支出.而今年1-4月中央债务占前三年名目国民生产总值(GNP)平均的比例约在36%,仍低于法定上限40%.

尽管当前欧洲部分国家近来再度陷入债权危机,美国经济复苏情况也阴晴不定,令仰赖欧美市场的台湾受到牵连,但马英九称法定举债上限不需要修正,因为社会气氛恐怕将不允许.

台湾财政部资料显示,至今年4月底,中央政府长短期债务未偿还余额约5.23兆台币,平均每人负担债务22.5万台币,是国债钟设置一年半来的最高.不过如果加计主计总处所公布至去年底的潜藏债务14.99兆台币,每人负担急增至逾90万台币.

此外,中央政府举债比率今年的预算数也来到35.29%的历史新高,逐步逼近法定40%上限.

出生于香港的马英九,1岁时随家人移居台湾,在执政的国民党中官途一路顺遂.他在今年1月举行的总统大选中,以689万票,得票率51.6%连任.但较2008年时的得票数流失了约76万票.

马英九在首任任期开始时,即遇全球性金融海啸及莫拉克风灾,当前又有欧债危机等影响全球景气的不定因素.(完)