〔路透调查〕英国投资者降低欧元区股票投资配比,转投安全资产

路透伦敦5月31日电---路透调查显示,英国投资者抛售欧元区股票,提高国内股票配比,因希腊在欧元区的前景不确定,且西班牙支持银行业的成本因素均冲击市场.

全球股市投资中,欧元区平均配比5月降至7.3%,低于前月的11.4%,也不到去年同期15.6%的一半.

这种转变意味着英国基金经理现在对日本股市的投资比例高于欧元区,达到9%.英国股市投资配比由22.3%跳增至28.4%.

对15位英国基金经理就地区及资产类别投资配置的月度调查显示,资金由风险资产逃向安全资产,股市投资下降,同时增持现金.

"在情势高度不确定以及市场波动期间,我们的核心策略仍是保存资本,"London & Capital投资策略部门执行主管Neil Michael表示.

全球平衡投资组合中现金平均比重为8.5%,前月为6.5%.股市配比由53.5%降至47.6%,债市投资由4月的22.6%升至25.8%.

投资者称他们最大的担忧是希腊撤出欧元区的可能性,以及危机蔓延至西班牙等其他脆弱的经济体.

"让希腊撤出欧元区无疑会给欧元区财政框架带来巨大压力...若希腊真的退出,需要安抚投资者,使其相信已经布置了充分的防火墙可以防止影响蔓延,"Berry资产管理公司首席投资总监Mark Robinson表示.

"不幸的是,没有能力和时间进行彩排,因此市场波动性可能会持续下去,直到达成某种形式可接受的妥协状态."

但有些人说,对于准备承受市场波动的长期投资者来说,可能出现买入良机.

很少有人预计,当前的波动走势会很快平息,因为欧洲危机距离找到令人信服的解决方案还很远.(完)