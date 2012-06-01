《台湾利率预测》6月短票利率料略升至0.85-0.89%,关注季底紧缩等因素

* 6月短票利率料在0.85-0.89%

* 缴税季节加上季底令资金偏少

* 关注汇市动态

* 央行6月21日理监事会动作料不大

记者 高洁如

路透台北6月1日电---缴税季节高峰加上季底紧缩因素,将令台湾6月提存期的短票利率略微偏高,预估在0.85-0.89%.

货币市场交易人士认为,6月提存期预料仍将延续5月时偏紧的资金水位,尤其是欧债危机恐有蔓延之势,风险趋避之下,外资汇出的趋势料将持续,这将使得外商银行的资金相对较少.

"6月的路比较不好走,大家会比较小心一点,"一位大型票券商交易员表示.

所幸,交易员表示,缴税的因素估计会在6月8日有最大额的一批综合所得税的信用卡扣款以及金融机构扣缴,预估此笔金额高达上千亿台币的资金,除入库之外,部分也将因国库还款而回流银行体系.这个紧缩因素也将因在提存期初发生而冲淡紧缩的效应.

路透访查七家金融机构所作预估中值显示,6月提存期金融同业间30天内短票主要成交利率在0.85-0.89%;上月主要成交区间落在0.85-0.88%.

此外,交易员也认为,6月21日将有中央银行的第二季全体理监事会议,由于全球景气低迷令实质需求受挫,且油电双涨效应舒缓今年通膨压力,料央行将维持1.875%的重贴现率不变.(台湾央行的利率预估请见TWINT1)

**关注汇市**

一位大型银行的交易人士表示,虽然欧债危机令全球资金回流美元,造成台币汇价走跌,不过目前为止尚未见外商银行的资金大幅减少.

不过也有市场人士表示,先前台股的成交量相当低迷,但本周二以来台股的成交量皆超过900亿台币以上,这个成交额才有足够的流动性让外资汇出.

至于外资截至周四已是连续10日卖超台股,累计5月共卖超已达1,128.25亿台币,为2011年8月以来最大单月卖超.[ID:nST0522993]

6月提存期共有逾3.92兆(万亿)台币的央行存单到期,较上月约4.05兆减少.宽松因素另有512亿台币国库券到期;至于紧缩因素,财政部将分别发行一期10年公债和一期364天期国库券,总计金额650亿台币,另央行也预料将例行标售1,000亿台币的一年期存单.

以下为各金融机构对6月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

--------------------------------------------

国际票券 0.85 0.88

中华票券 0.84-0.85 0.88-0.89

民营银行 0.85 0.89

土地银行 0.85 0.90

中华邮政 0.85 0.90

外商银行 0.85 0.88

台湾银行 0.85 0.89

-----------------------------------------

预估中值 0.85 0.89 (完)

参看台湾货币市场相关报导请点选[TW-MMT-CMN]