〔访谈问答〕台湾总统马英九专访内容

(以下为台湾总统马英九6月1日接受路透专访的内容)

问:今年稍晚中国将有一波重要的权力的交接,这波新权力的交接是否会影响台湾对中国的政策?您认为习近平上台后,两岸关系是否会有所改变?

答:中国大陆要在下半年举行十八大,现在的胡锦涛先生要满任,从过去四年与大陆发展改善关系来看,目前做法是符合双方利益的,所以我们并不期待两岸关系因人事异动而有很大的改变.

习近平先生长期在福建工作,对台湾的了解相当深入,从过去四年在完全没有协商的状况下恢复协商,而且签订了16个协议,让两岸关系大幅改善,紧张大幅的降低,可以说是六十年来最稳定的状态.我相信,中国大陆无论哪一个领导人面对两岸关系,都不会希望这样的关系有巨大改变.所以我相信双方还是可以在稳定的状态中推动两岸和平发展.

问:今年两岸的经济、金融及贸易关系将如何深化?您会采取任何具体的措施来松绑金融或高科技领域吗?什么时候中国和台湾可以建立货币清算机制?

答:两岸的经济关系在过去四年有许多进展,其中最重要的就是签定两岸经贸架构协议(ECFA),但两年前签的只是早收清单,占整体的五分之一,双方正积极就剩余的部分,不管是货品贸易、服务贸易、经济合作再进一步协商,当然还包括投资保障与争端的解决,这些议题会在未来的一两年成为双方经济活动的主要部分.

至于两岸货币清算协议方面,双方都有意愿简化处理,至于何时签定没有确切的时间,但都在积极的进行当中.

问:近来全球经济复苏脚步并不确定,您如何确保台湾经济往正确的方向迈进,摆脱这些问题?

答:我们台湾的经济大部分仰赖出口的扩张,出口占GDP将近七成,因此我四年前上任之后把分散出口市场做为重要的政策,叫"新郑和计划".举个例子,四年前大陆的出口占总出口的四成左右,去年还是维持这样的水准,但今年1-4月则下降了一点.数量增加,但比例没有增加.这代表其他地区增加了,东南亚、欧盟,其他新兴经济体,甚至美国都增加了.因此分散出口的政策是正确的,不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里.但是像大陆这么大的篮子里,我们不能不放鸡蛋,这是我们的立场.

对内来讲,自己内部要赶快解决两个问题.一是改善产业的结构,要把一个只重视效率的结构,改成同时重视效率和创新.换句话说,我们不能只做代工,是要有自己的品牌,强力促销.另外一个是心态的改革,我们要更大幅度开放我们的市场,因此要尽量减少保护主义的心态,只有台湾愿意对世界开放,世界才会拥抱台湾.这是双向的,在我的就职演说里都有强调.如果这个不快点做,会跟不上世界,这个做好后才能创造就业,提高薪资和拉近贫富差距.这两项工作是非常非常重要的.

问:您能否举例,台湾应进一步做些什么来达到更自由开放的经济?

答:五年或更早以前,我发现我们没有跟上区域经济整合的脚步.当整个亚洲国家都想法子和别的国家签自由贸易协定时,台湾动作很慢.这和我们的外交顾虑有关系,也和不够重视有关.过去10年中,台湾签的四个自由贸易协定,都是台湾在中美洲的友邦.这五个国家,四个协定的贸易额,还不到总体贸易额的百分之一.所以应该努力的和我们主要的贸易伙伴,签署贸易协定或其他的经济合作协定.

两年前开始,我们挑的目标就是中国大陆,它是台湾最大的贸易伙伴,我们两年前签了ECFA.去年台湾和第二大贸易伙伴--日本签了投资协议.并且去年开始,台湾和新加坡开始谈判经济合作协议.今年又跟和纽西兰开始谈判经济合作协议.这两个国家(新和纽)非常的重要,因为他们都是TPP(跨太平洋贸易伙伴协定)的成员.

如果我们和这两个国家能够谈出经济合作协议,一定可以促使相关的产业能够更开放.同样我们也希望能和台湾第三大贸易伙伴--美国,在现有的(TIFA)架构之下恢复协商.我们的做法不是谈FTA自由贸易协定,而是谈双边投资的协定,或者是避免双重课税的协定.一步一步的达成,像堆积木.如果能做到这一点,在这过程中,我们就要开放,否则谈不出来.这样能让我们累积能量,创造条件,去跟更多的国家,包括欧盟去谈判相关的规定.

更重要的是,我们跟大陆谈的时候,许多的门都可以打开了,问题是我们要不要捉住机会,赶快调整我们的结构,调整心态,捉住机会往前冲.这就是我为什么非常的急,希望赶快把这些工作作好.这样才能为台湾未来的20年、30年打下基础.我的时间只有四年,再怎么快也没有办法做这么多的事情,我能做的是把基础打好,后来不论是谁当总统,在这个基础上都很容易往前迈步.

问:在新任期的开始您的团队即面临一些困境,包括证所税及电价涨幅等方案均引发民众的议论.您对外界批评执政团队缺乏清楚方向有何看法?

答:我们在1月14日号胜选当天演说就提到,我会利用第二任机会大刀阔斧地推动改革,希望台湾够脱胎换骨.当然这些改革类型很多,最近我们推动的有些遭遇一些困难,有的做了一些微调.事实上,不论哪一项改革,我们大方向和大原则都没有改变,也许时程方面,方法方面,或者是其他技术面做一些调整.比如,美牛问题,我们就没有做任何内容上的改变.同样的,油价也是一样,我们推出后刚好遇到国际油价下跌,这方面的抱怨相对就比较减少.电价方面,因为不像油可以储存,所以只能透过分阶段的调整,来减少对产业及物价的冲击,我们也不希望因为电价的调整而造成经济成长的阻碍.整体来讲,这四项改革在大原则上都没有改变,但在时程跟方法有两项做了微调.

尤其是像证所税,这是争议非常大的制度,各界有不同的看法,也是在我们预料之中.我们一贯态度就是提出方案,说明大原则并和各界协商,希望能整合出一个大致上大家可以接受的版本.像昨天晚上又迈出新的一步.在一个民主社会,任何公共政策都不会只有一种意见,所以我们要看它的性质,斟酌情况,如果确实要做一些调整,我们当然不会犹豫,但大原则跟大方向应该要维持,这样才能让改革目标可以实现.

昨天是我们行政院跟若干我们党藉立委把他们提出的案子,跟行政院版做一个整合,当然还会经过党团的讨论,因为民进党也有提案,因此还会进一步来协商,我们希望愈快愈好,因为早一点定案,股市愈是能够安定.

问:您曾提到希望贫富的差距可以进一步地缩短,但具体的做法是什么?在内政上您认为未来数年台湾面临最严峻的挑战是什么?

答:贫富差距的拉近有许多途径,首先一定要推动经济发展,一定要增加薪资水准,然后,当有一些弱势的民众,提供他就业机会也很难就业的时候,他所需要的就是社会的救助,也就是我们所谓移转性的支付,这些就要靠政府的税捐,因此税制的改革,能够量能课税,让有能力、财富比较多的人民能够负担多一点的税捐,这样才能够让政府有足够的资源来缩短贫富差距.