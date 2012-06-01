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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 13:28 BJT

〔汽车产业〕日本5月非迷你汽车销量同比激增66.3%--汽车经销商协会

路透东京6月1日电---日本汽车经销商协会(JADA)周五称,剔除660cc迷你车型后的5月汽车销量较上年同期激增66.3%,成为236,366部.

丰田汽车(7203.T)不包括雷克萨斯(Lexus)的销量增加127%,日产汽车(7201.T)销量增17.4%,本田汽车(7267.T)销量增加48.3%.(完)

--编译 龚芳;审校 吴云凌

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