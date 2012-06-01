〔汽车产业〕日本5月非迷你汽车销量同比激增66.3%--汽车经销商协会

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透东京6月1日电---日本汽车经销商协会(JADA)周五称,剔除660cc迷你车型后的5月汽车销量较上年同期激增66.3%,成为236,366部.
丰田汽车(7203.T)不包括雷克萨斯(Lexus)的销量增加127%,日产汽车(7201.T)销量增17.4%,本田汽车(7267.T)销量增加48.3%.(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。